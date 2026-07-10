Умер 27-летний актер из «Тайны следствия»

Российский актер Дмитрий Брейкин умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на Новгородский академический театр драмы имени Федора Достоевского.

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Брейкин был известен по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Екатерина. Фавориты» и «Первый отдел». Причины смерти актера не раскрываются.

«Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского с глубокой скорбью сообщает о гибели актера театра Дмитрия Александровича Брейкина», — сообщили в театре.

За свою жизнь Брейкин успел сняться в 19 фильмах и сериалах. В 2020 году он пришел в труппу театра имени Достоевского.