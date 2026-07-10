Россиянам напомнили, как вести себя во время грозы

Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями и использовать зонт. Лучшее решение - укрыться в ближайшем помещении, например, в магазине или подъезде дома. Правила поведения в непогоду напоминает канал "Объясняем.рф".

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В выходные в Москве ожидается гроза с ливнем и шквалистым ветром. Чтобы не пострадать в непогоду, надо соблюдать несколько простых правил.

В первую очередь, не нужно в грозу прятаться под высокими деревьями, которые, как правило, выступают как естественные громоотводы. По этой же причине нельзя использовать зонт. Также следует отключить мобильный телефон и снять металлические украшения.

Во время грозы не стоит передвигаться большой группой, находиться на воде и у берега - купаться, ловить рыбу (вода - проводник электричества). Кроме того, специалисты рекомендуют держаться подальше от линий электропередачи и железных конструкций - остановок, заборов.

Если непогода застала вас на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспорта. Если же вы за рулем, остановите машину, закройте окна и дождитесь окончания грозы на обочине.

Дома - закройте окна, двери, дымоходы, не пользуйтесь городским телефоном и не трогайте батареи и краны - они могут стать проводниками электричества. Ну а если вы в непогоду оказались на улице, то постарайтесь укрыться в ближайшем помещении - в магазине, аптеке или в подъезде дома.