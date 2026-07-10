Красный Крест разворачивает экстренные резервы в Крыму

Российский Красный Крест приступил к масштабному усилению гуманитарных резервов в Крыму и Севастополе.

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Общественная организация направила дополнительные финансовые средства для повышения готовности местных отделений к возможному возникновению чрезвычайных ситуаций и обеспечению населения всем необходимым.

«Российский Красный Крест направил дополнительные средства на усиление готовности Крымского и Севастопольского региональных отделений к реагированию на чрезвычайные ситуации», — сообщается на сайте Красного Креста.

На территории Республики Крым уже сосредоточено более 40 тонн питьевой воды, а также сотни гигиенических и продуктовых наборов для оперативной помощи людям при первой необходимости.

В Севастополе раздача сформированных наборов начнется уже в понедельник, а ключевыми получателями поддержки станут инвалиды, люди в трудной жизненной ситуации и переселенцы 2025–2026 годов.

Кроме того, организация закупает мощную мобильную установку для очистки воды, которую разместят в профильном Центре содействия населению. В случае критических сбоев в энергоснабжении города, в этом центре граждане смогут не только получить очищенную воду, но и использовать резервные аккумуляторы для зарядки средств связи, а также воспользоваться стабильным интернет-соединением.