Россиянкам рассказали, где искать богатых женихов

Карьерный консультант Илья Варакин рассказал, где россиянкам искать богатых женихов. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Варакина, богатого жениха надо искать среди айтишников, строителей, инженеров и подрядчиков. Он уточнил, что работники этих профессий могут получать от 200 до 500 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, представители этих профессий имеют дополнительные бонусы. Например, у строителей много свободного времени в несезон, а айтишники «чаще всего неопытны в отношениях, поэтому их можно перевоспитать под себя».

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