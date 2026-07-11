Лантратова: 12 тысяч жителей Донбасса погибли от действий Киева с 2014 года

Более 40 тыс. мирных жителей пострадали в Донбассе с 2014 года в результате действий киевского режима, 12 тыс. из них погибли. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Выступая на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области», она рассказала, что впервые побывала в Донбассе в 2014 году. По её словам, тогда удалось эвакуировать из-под обстрелов 2,7 тыс. женщин и детей, а также 128 больных и раненых малышей.

Лантратова заявила, что стала свидетелем преступлений киевского режима, в том числе использования детей в качестве живого щита.

«Я видела,.. как неонацисты крадут детей, чтобы выйти из окружения, а потом их выбрасывают. Я никогда не забуду те колясочки, где оставались одинокие дети», — цитирует её ТАСС.

Также Лантратова отметила, что украинские военные используют фашистские методы, занимаясь пытками людей.