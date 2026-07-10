Туши рыб нашли в реке Клязьме в Подмосковье

Жители микрорайона Первомайский в подмосковном Королеве в пятницу, 10 июля, сообщили о массовой гибели рыбы в реке Клязьме в районе жилого комплекса «Ривер Парк». По их словам, погибшую рыбу начали замечать вдоль берега с 7 июля, и с тех пор ее количество увеличилось.

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Местные жители рассказали, что рядом ЖК расположен пляж, где регулярно отдыхают и купаются люди, в том числе дети. В этом участке реки также обитают утки и другие животные, а рыбой питаются чайки.

Жители попросили профильные службы провести проверку, взять пробы воды, выяснить причину массовой гибели рыбы и сообщить о результатах. В свою очередь в администрации Королева сообщили, что сотрудники администрации не нашли признаков сброса сточных вод, отходов производства и бытового мусора в реку.

Кроме того, специалисты также взяли пробы воды для лабораторного анализа, который покажет, соответствует ли качество воды установленным нормам. Результаты исследования будут готовы до 17 июля, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

30 июня появилась информация о том, что рядом с жилыми домами в Адыгее появилась огромная компостная яма с «органическим нечто». Местные жители пожаловались на отвратительный запах, который исходит от ямы и распространяется на весь населенный пункт.