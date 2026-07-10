Патриарх Кирилл призвал молиться о президенте, чтобы сохранить Россию

Патриарх Кирилл в пятницу, 10 июля, во время богослужения в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря призвал россиян молиться за президента страны. По его словам, это необходимо для сохранения России и защиты государства от внешних и внутренних угроз.

© Вечерняя Москва

Священник также заявил, что в советские годы «овладевшая страной дьявольская сила» боролась с любыми проявлениями религиозности. По его словам, в настоящее время Россия вновь переживает особый исторический период, требующий единства и духовной стойкости общества.

— Верим, что по молитвам Господь дарует отечеству нашему сил, мудрости и крепости для укрепления сил духовных, которыми не просто славилась наша страна, а благодаря которым наша страна выжила, несмотря на самые страшные исторические перипетии, — цитирует патриарха РИА Новости.

До этого патриарх Кирилл уделил особое внимание распространившемуся занятию зацепингом. Глава РПЦ назвал зацепинг глупостью и посоветовал подросткам воспитывать в себе способность быть героями.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу со святейшим патриархом Московским и всея Руси и поздравил его с 17-й годовщиной интронизации, выразив благодарность за вклад в жизнь страны.