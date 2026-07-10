Что грозит Усольцевым после пропажи в тайге

Член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал, что грозит Усольцевым, если их найдут живыми после девяти месяцев в тайге. Об этом сообщает ОСН.

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По словам Краснова, если Усольцевых найдут живыми, их могут лишить родительских прав. Он объяснил, что это может произойти из-за отсутствия ребенка в школе. При этом он подчеркнул, что за сам факт исчезновения не предусмотрено никакой ответственности, но профильные ведомства могут инициировать процедуру лишения их родительских прав.

Если же Усольцевых так и не найдут, со временем их могут через суд признать безвестно отсутствующими, а после — умершими.

Напомним, что семья Усольцевых полным составом отправилась в поход к горе Буратинка под Красноярском 28 сентября 2025 года. В тайгу отправились 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака породы корги по кличке Лада. В тот же день они перестали выходить на связь. Их поиски до сих пор не принесли результатов.

Ранее поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продлили до 12 июля.