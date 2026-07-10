Альпинист из РФ потерял пальцы после восхождения на Макалу в Непале

Российский альпинист Константин Смирнов подал иск в суд Непала против гида и туроператора, обвинив их в том, что его бросили умирать на горе Макалу. По словам спортсмена, 9 мая проводник Бхаджурам Гурунг оставил его одного на высоте около 7900 метров во время спуска с вершины. Смирнову пришлось спускаться в одиночку, на отметке 7720 метров он впал в высотную кому, а левая рука осталась без варежки на морозе, что привело к ампутации всех пальцев.

На следующее утро альпинист подал сигнал SOS, но, по его версии, владелец компании Makalu Adventure Мохан Ламсал намеренно затягивал спасательную операцию, три часа убеждая жену Смирнова, что муж в безопасности. Стоимость услуг туроператора составила 14,6 тысячи долларов.

В компании обвинения отвергли. Ламсал заявил, что Смирнов сам отказался спускаться с гидом из-за ухудшения состояния, а спасательная операция затянулась из-за непогоды.