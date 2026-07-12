В Колумбии россияне получили золото на олимпиаде по физике

В Колумбии все участники российской сборной получили золотые медали 56-й Международной олимпиады по физике среди школьников, сообщает в Telegram-канале правительство РФ.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал достижения команды "выдающимися" и поблагодарил учителей и родителей подростков за поддержку и подготовку к соревнованию.

"5 золотых медалей у 5 участников - это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребят", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он упомянул, что в олимпиаде участвовали представители 91 страны. До этого выпускник московской школы N57 Александр Щаницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен. Он объяснил, что готов на 100 баллов, но не получил максимальный балл, потому что "довольно глупо ошибся". Школьник выразил уверенность, что сможет получить 100 баллов, если будет внимательнее.