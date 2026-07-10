Валерия Гергиева госпитализировали вслед за Владимиром Спиваковым

Известный советский и российский дирижер Валерий Гергиев на днях был госпитализирован в больницу.

© Московский Комсомолец

Как сообщила «МК» дочь знаменитого дирижера, Валерию Абисаловичу стало плохо и его экстренно доставили в медучреждение.

«Сейчас отец дома. Он чувствует себя хорошо, и его жизни ничего не угрожает», - пояснила Тамара Гергиева. Причину плохого самочувствия Валерия Гергиева дочь комментировать отказалась, не подтвердив, но и не опровергнув слухи о том, что музыканта госпитализировали с подозрением на инсульт.

Валерий Гергиев — уже второй знаменитый дирижер, который оказался в больнице за последнее время. Ранее также с подозрением на инсульт был госпитализирован народный артист СССР Владимир Спиваков.