Стивен Сигал зарегистрировал благотворительный фонд в России

Актер Стивен Сигал открыл в России фонд для поддержки ветеранов, детей и защиты природы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Фонд зарегистрирован в форме ООО совместно с российским бизнесменом и юристом, имя которого не раскрывается. Его цель — поддержка ветеранов и их семей, помощь детям, защита животных и экологические проекты.

Кроме нового фонда, на имя 74-летнего актера зарегистрированы еще две компании в России. Одна из них — строительная фирма, созданная 16 лет назад, другая — агентство недвижимости, открытое в 2025 году.

В конце июня стало известно, что Сигал снизил цену на свой элитный особняк в Подмосковье. Дом с участком теперь продается за 650 миллионов рублей, хотя ранее его оценивали в 700 миллионов.

Особняк площадью 500 квадратных метров расположен на Рублевке. Он включает двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседку для барбекю.

Как объяснила риелтор Ригина Гордеева, особняк Сигала не пользуется спросом у покупателей из-за маленького земельного участка в 15 соток. По мнению эксперта, такой размер земли не подходит для премиальной недвижимости. Она объяснила, что это «почти городская посадка», а не «классический люкс».