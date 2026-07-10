Гостья интервью Дудя* назвала ошибку в беседе с ним

Российская журналистка и кинокритик Зинаида Пронченко (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвала ошибкой решение отвечать на вопросы о личной жизни в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом она заявила в беседе с проектом «И грянул Грэм», видео доступно на YouTube.

По словам Пронченко, она готовилась обсуждать с Дудем разные темы, в том числе вопросы политического характера, включая конфликт на Ближнем Востоке. Критик добавила, что была удивлена вопросам блогера о ее отношениях и нервничала, отвечая на них.

«Мне не нравится на эти темы разговаривать. Я думаю, что, если случатся в моей жизни подобного масштаба интервью (...), я не буду больше совершать таких ошибок и буду говорить: "Знаете что? Никакой личной жизни, давайте только про Израиль"», — сказала гостья Дудя.

Ранее Дудь пошутил над блогером Николаем Ефимовым, который признался, что только во взрослом возрасте узнал о вреде кока-колы. Он с иронией отметил, что собеседника ждет много открытий.