Лерчек начала стремительно худеть после восьмой химиотерапии

Накануне возлюбленный Валерии Чекалиной, Луис Сквиччиарини, опубликовал в соцсети ролик, в котором блогерша призналась, что после восьмого курса химиотерапии её состояние заметно ухудшилось — за несколько дней она сильно потеряла в весе.

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«За три дня я потеряла три килограмма. Еда во мне вообще не задерживается. Не буду говорить подробности, но вы поняли, как болит живот. Справляемся с этой болью. Осталась последняя, девятая химия, и будем восстанавливать кровь и микрофлору», — рассказала Валерия.

После рождения четвёртого ребёнка Валерия Чекалина сообщила о своём страшном диагнозе — рак желудка. Блогерша уже прошла несколько курсов химиотерапии и продолжает делиться с подписчиками новостями о своём самочувствии.

Сегодня в Гагаринском суде должно было состояться заседание по вопросу возобновления уголовного дела в отношении Лерчек. Блогерша не смогла присутствовать на слушании из‑за проблем со здоровьем — сейчас она находится в больнице. В связи с этим заседание перенесли на 13 июля.