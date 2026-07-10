«Почему субкультуры все еще живы?» – лекция Шуры Богачёвой в «Подписных изданиях»

16 июля 2026 года в «Подписных изданиях» Санкт-Петербурга редактор «Афиши Daily» Шура Богачёва выступит с лекцией «Почему субкультуры все еще живы?»

© Пресс-служба «Подписных изданий»

Разговор об альтушках, дединсайдах, «42-х» и о том, что стало с эмо, готами и панками, пройдет в преддверии фестиваля Пикник Афиши х Сбер в Северной столице. После лекции – DJ-сет Тоси Чайкиной, вход по регистрации.

Шура Богачёва – редактор отдела «Интернет» издания «Афиша Daily». Ранее писала для «Большого города», волгоградских медиа и других изданий, а сегодня защищает современных нефоров и рассказывает о молодежной культуре в телеграм-канале «Субкультура “Шура”».

Лекция «Почему субкультуры все еще живы?» посвящена вопросу, о котором спорят каждые пару лет: действительно ли эпоха субкультур закончилась или они просто изменили форму? Шура Богачёва разберет распространенные представления о «смерти» субкультур, расскажет, кто такие современные «нефоры» и «альтушки», существует ли у них общая идеология и какие новые сообщества формируют культурный ландшафт сегодня. Отдельное внимание будет уделено явлениям вроде дединсайдов, домовцев, «42 братух» и джираек, а также тем движениям, которые существуют уже не одно десятилетие – эмо, готам, панкам, диггерам и скейтерам.

Говорить о субкультурах, не говоря о музыке, почти невозможно – десятилетиями именно она собирала единомышленников, порождала новые комьюнити и задавала их визуальный язык. Так же, как это делает Пикник Афиши. В этом году фестиваль вдохновлен эстетикой луна-парка – пространства, в котором легко встретиться самым разным музыкальным вкусам, эстетикам и сообществам. Может ли такое место стать точкой притяжения для новой субкультуры и на кого из артистов «Пикника» сегодня приходят ее представители? Об этом лучше спросить саму Шуру Богачёву на лекции.

Для такого разговора трудно представить более подходящую площадку, чем «Подписные издания». Этот книжный магазин давно стал одной из культурных точек города – здесь регулярно проходят лекции, дискуссии, концерты, презентации и встречи с авторами, объединяя книги, людей и городскую жизнь. Разговор, начатый на лекции, легко продолжить у полок – среди сорока с лишним тысяч книг о музыке, культуре, искусстве и о том, из чего складываются сообщества и стили. При этом команда «Подписных» делает ставку не на количество, а на тщательно подобранный ассортимент и небольшие независимые издательства. В 2026 году старейший книжный магазин Петербурга отмечает 100-летие большой программой событий – одним из них станет выступление редактора «Афиши Daily».

После лекции гостей ждет DJ-сет от Тоси Чайкиной, а завершить вечер можно в одной из кофеен «Подписных»: выпить любимый напиток, попробовать свежую выпечку из собственной пекарни или просто продолжить обсуждение лекции в неформальной обстановке.

«Подписные издания»: г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57.

16 июля 2026 года, сбор гостей – 18:30, начало – 19:00.

Вход свободный, по предварительной регистрации, количество мест ограничено.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

8 августа Пикник Афиши х Сбер развернет целых пять сцен на территории Елагина острова. Гостей фестиваля ждет луна-парк под открытым небом, аттракционы, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, спорт и отдых для всей семьи. В лайнапе «Пикника» — FEDUK, Ёлка, ЛСП, Сергей Бобунец и еще более 50 артистов.

Подробности можно узнать на официальном сайе фестиваля или в группе фестиваля Вконтакте.