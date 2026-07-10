Патриарх Кирилл прибыл в Валаамский монастырь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь в рамках своего традиционного визита, передает корреспондент ТАСС.

10 июля предстоятель Русской православной церкви совершит литию у могил Игуменов Валаамского монастыря, а также возглавит всенощное бдение в храме преподобных Сергия и Германа Валаамских. В субботу, 11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, он возглавит Божественную литургию.

Патриарх Кирилл традиционно посещает Валаам 10-11 июля, в дни, когда обитель отмечает престольный праздник - память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.

О монастыре

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси. С 18 января 1993 г. игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря является епископ Троицкий Панкратий (Жердев).