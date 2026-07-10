Россотрудничество и СФР поддержат соотечественников за границей в сфере соцобеспечения
Россотрудничество и Социальный фонд (СФР) заключили соглашение о поддержке соотечественников за границей в сфере социального и пенсионного обеспечения. Свои подписи поставили руководитель Агентства Игорь Чайка и председатель СФР Сергей Чирков, говорится в сообщении Россотрудничества.
Отмечается, что договоренности призваны обеспечить дополнительные гарантии реализации прав россиян, проживающих за границей, на социальное и пенсионное обеспечение. Одна из ключевых задач инициативы — снять информационную неопределенность, с которой люди могут столкнуться за рубежом, и системно информировать граждан пенсионного и предпенсионного возраста, а также тех, кто имеет право на меры социальной поддержки.
«Россотрудничество продолжает работу по улучшению сервиса оказания услуг за рубежом. Русские дома становятся местами для решения социальных вопросов. Для проживающих за границей соотечественников важно сохранять связь с Родиной и иметь гарантии, что их права на получение пенсий и социальных выплат защищены на том же уровне, что и внутри страны», — отметил Игорь Чайка.
Стороны наладят организационное и информационное взаимодействие. Через зарубежную сеть Русских домов Россотрудничества СФР будет доводить актуальные сведения о порядке оформления пенсий и социальных выплат — через площадки Агентства, его онлайн-ресурсы, партнерские организации и сервис «Карта "Родина"». Предусмотрена также организация очных и дистанционных консультаций специалистов Фонда, в том числе по видеосвязи.
Как подчеркнул Сергей Чирков, сегодня доступность социальной поддержки определяется не только нормами закона, но и тем, насколько удобно и быстро человек может получить нужные данные.
«Наша цель — чтобы человек за границей не чувствовал себя оторванным от системы соцподдержки, чтобы было ясно, куда обратиться, как все оформить, и кто поможет, если возникнут вопросы, — заявил глава Соцфонда. — Мы готовим простые материалы, памятки, видеоинструкции и будем публиковать их там, где люди привыкли искать информацию, в том числе на сервисе «Карта "Родина"».