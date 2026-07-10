В Минобрнауки заявили, что будет с письменными работами в ВУЗах

Вузы России не собираются отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Он отметил, что письменная работа способствует тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них.

«Думаю, что так или иначе письменные работы в большинстве вузов сохранятся. Но, конечно, сейчас очень важно наращивать личное устное общение преподавателей и студентов», — заявил Могилевский.

Замминистра добавил, что искусственный интеллект колоссальными темпами меняет жизнь людей. Минобрнауки предпринимает соответствующие меры для этого по двум трекам.

«Первый — это подготовка, разработка модуля, направленного на изучение технологии искусственного интеллекта. И второй модуль направлен на изучение возможностей искусственного интеллекта в конкретной специальности, по которой человек получает образование», — уточнил Могилевский.

Несмотря на это, основной целью высшего образования остается стремление дать человеку знания и навыки, научить его думать. Подменять собственные размышления искусственным интеллектом нельзя, считает Могилевский. Вузы тестируют разные подходы для решения этого вопроса.