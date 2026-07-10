Суд отреагировал на неявку больной раком Лерчек на заседание

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в совершении незаконных валютных операций и находящаяся под запретом определенных действий, не пришла на заседание в Гагаринском суде Москвы, где должны были решить вопрос о ее переезде. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, в связи с этим заседание перенесли на 13 июля.

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"Заседание отложили на 13 июля в связи с неявкой обвиняемой в суд", - сообщил один из участников процесса.

Суд в пятницу должен был рассмотреть вопрос об изменении места жительства, указанного Чекалиной при изменении ей меры пресечения. Ранее сообщалось, что гособвинение попросило районный суд возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера. Дата судебного заседания по этому вопросу пока не назначена. Ранее суд приостановил процесс в отношении Лерчек из-за онкологического заболевания. Согласно представленному ответу из ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России Чекалина в настоящее время проходит курс химиотерапии. Вместе с тем медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в судебных заседаниях, не установлено.

Ранее другой участник процесса сообщил ТАСС, что Чекалина, у которой закончился договор аренды дома, адрес которого обвиняемая указала при избрании запрета определенных действий, не сможет в пятницу принять участия в судебном заседании. По его словам, суд в пятницу должен был рассмотреть вопрос об изменении места жительства, указанного Чекалиной при изменении ей меры пресечения.

В свою очередь адвокат блогера Константин Третьяков также заявил, что его подзащитная не сможет участвовать в заседании, которое связано с изменением места жительства, "так как она обязана согласовывать этот вопрос с судом".

"Участие Валерии в судебном заседании под большим вопросом, так как она находится в больнице и проходит очередную таргетную терапию, а в начале следующей недели ей предстоит пройти 9-й курс химиотерапии в клинике им. Блохина", - отметил защитник.

Ранее в правоохранительных органах со ссылкой на специалистов онкоцентра агентству сообщили, что Лерчек может участвовать в судебном процессе по своему делу, которое было приостановлено. Продолжительность курсов химиотерапии Лерчек, по данным правоохранителей, - с 13 марта по 17 июля 2026 года.