Путин назвал семейные путешествия основой единства и здорового образа жизни

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие», назвал семейные путешествия основой единства и здорового образа жизни.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Общий досуг, яркие впечатления сплачивают семью, служат укреплению традиций совместных путешествий, продвижению ценностей активного, здорового образа жизни», — говорится в телеграмме.

Ранее член комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Оксана Булах рассказала, что продолжительность поездок россиян в текущем летнем сезоне сокращается.