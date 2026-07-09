Школьник, набравший 300 баллов по ЕГЭ, раскрыл секрет подготовки к экзаменам

Петербургский школьник Александр Славик, сдавший ЕГЭ на 100 баллов сразу по трем предметам, рассказал, что подобных результатов он достиг благодаря упорному обучению в лицее и усердию предподавателей.

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— В 10-м классе я перевелся в президентский физико-математический лицей №239, ведь понимал, что там готовят сильных учеников. Обучение было совсем непростым: с нас много требовали, много нагружали, но в конце концов эти усилия оправдали себя, — уточнил ученик.

Максимальные баллы Славик набрал по русскому языку, математике и физике. Он занимался только самоподготовкой и не ходил к репетиторам. Причем решать варианты заданий он начал только перед экзаменами: к этому он приступил примерно за неделю до сдачи ЕГЭ.

Он подчеркнул, что для успешной сдачи экзамена нужно иметь прочную теоретическую базу. При этом если выпускник не планирует набирать высокие баллы, то достаточно просто «набить руку», передает издание «Взгляд».

Тем временем столичная школьница Екатерина Малкова, которая первой за всю историю ЕГЭ набрала 500 баллов, официально подала документы в Московский физико-технический институт.