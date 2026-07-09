В российском регионе выпали снег и град

В Кировске Мурманской области снег засыпал цветы в Полярно-альпийском ботаническом саду, рассказал директор сада Евгений Боровичев. Об этом пишет РИА Новости.

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Журналисты отметили, что Кировск расположен у подножия Хибинских гор, снег в этом регионе — нередкое явление.

«Погода снова нас испытывает. Вот такое наше лето в Кировске — с градом и снегом! А мы в Полярно-альпийском ботаническом саду вчера высадили георгины и подсолнечники. Экстремальное растениеводство в действии», — пожаловался Боровичев.

Ранее сообщалось, что 2 июля снег выпал в Амгуэме, Ванкареме и Нутэпэльмене — трех селах муниципального округа Эгвекинот на Чукотке.

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В местной администрации отметили, что снег напомнил о простой истине: «Север всегда остается собой».