Лантратова указала на риски деструктивного контента для детей в сети

Интернет наряду с образовательным и позитивным контентом содержит огромное количество деструктивных групп, поэтому очень важно сохранять коммуникацию с детьми, уметь их слушать и слышать, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на открытом диалоге "Роль семьи в жизни россиян: воспитание, традиции и образ будущего".

Мероприятие проходит в рамках Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" в Национальном центре "Россия".

"Интернет в 21 веке содержит очень много важного, позитивного, образовательного контента. Мы не можем жить без интернета - это реалии, он нам помогает и в исследованиях, и в развитии, и в образовательных траекториях, но вместе с тем там очень много опасного", - сказала Лантратова.

Она отметила, что в интернете огромное количество деструктивных групп по вовлечению молодежи и детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры.

"Это, кстати, касается абсолютно всех стран мира", - подчеркнула уполномоченный.

В связи с этим уполномоченный отметила, что с детьми надо разговаривать, уметь их слушать и слышать.