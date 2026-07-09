В Госдуме предложили гражданам делиться геопозицией с полицией

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать в России цифровой сервис, который позволит гражданам добровольно передавать данные о своем местоположении правоохранительным органам и экстренным службам в случае возникновения опасной ситуации. Соответствующее обращение направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС.

Инициатива предполагает добавление функции под названием «Безопасный маршрут» в приложения «Госуслуги», «МВД России», а также в цифровой контур Системы-112.

Предполагается, что пользователь сможет заранее активировать специальный режим безопасности, указав конечную точку маршрута и предполагаемое время прибытия. Также могут быть предусмотрены готовые сценарии, такие как «иду домой», «еду в такси», «нахожусь в опасной ситуации» или «нужна помощь».

После активации сервиса система будет временно фиксировать маршрут и геолокацию пользователя. В случае нажатия тревожной кнопки, отсутствия подтверждения завершения маршрута или наступления других предусмотренных событий информация может автоматически передаваться оператору Системы-112 или сотрудникам полиции для оценки ситуации и принятия необходимых мер.

Авторы инициативы считают, что внедрение такого механизма позволит повысить уровень личной безопасности граждан, ускорить поиск людей в экстренных ситуациях и повысить эффективность работы правоохранительных органов и спасательных служб. Кроме того, по мнению депутатов, сервис станет дополнительным инструментом профилактики угроз и позволит расширить возможности уже существующей государственной цифровой инфраструктуры.