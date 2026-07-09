Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал в беседе с RT типичным примером окна Овертона ситуацию с фото, которое опубликовало в сети Минобороны Молдавии. Ведомство выдало за «жертв сталинизма» евреев, которых немцы отправляли в концлагеря.

Отмечается, что на самом деле на нём русинские евреи из Закарпатья, доставленные в 1944 году в Освенцим для уничтожения в газовых камерах.

«Через пару лет Европа открыто заявит, что Бухенвальд и Майданек были созданы Россией в рамках порабощения Европы и Украины», — подчеркнул Милонов.

В свою очередь, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич, добавил в беседе с RT, что само существование Молдавии — это прямое следствие того, что Советский Союз освободил эту территорию.

«Были вложены огромные ресурсы в развитие этого региона, традиционно небогатого, традиционно аграрного. К сожалению, нынешнее руководство Молдавии проводит чрезвычайно недальновидную и искажающую правду политику», — заключил эксперт.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил в беседе с RT, что это не ошибка, а часть продуманной антироссийской политики властей Молдавии и стоящего за ними Запада.