Метеозависимых россиян предупредили об опасности в четверг, 9 июля

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, после аномального штиля на Солнце грянет буря, пик которой придется на 15:00-21:00.

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В этот период планетарный индекс дестабилизации Kp, по прогнозам ученых, подскочит до 4,5–5 баллов. Это граница бури класса G1.

Всплеск станет испытанием для метеозависимых, так как за сутки ситуация с магнитным воздействием поменяется несколько раз. От затишья утром она перейдет к резкому увеличению активности и потом - уже после 21:00 - снова к затишью.

Подобные кардинальные изменения чрезвычайно опасны для организмов людей, имеющих метеозависимость.