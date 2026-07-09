Дождь с грозой и ветер до 20 м/с ожидаются в Подмосковье в пятницу

В пятницу, 10 июля, на территории Подмосковья ожидаются дождь, гроза, ливень, а также усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 3:00 до 21:00 часа 10 июля в связи с влиянием активного циклона, смещающегося с юга, на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в период с 12:00 до 21:00 в отдельных районах сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Жителей региона призвали быть осторожными на улице в непогоду.