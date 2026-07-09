В Дагестане 60 населённых пунктов отрезаны от транспорта из-за проливных дождей

Около 60 населённых пунктов Дагестана остались без транспортного сообщения из-за дождей, сообщает Министерство по транспорту и дорожному хозяйству республики.

Отмечается, что сильные ливни, прошедшие в Дагестане 8 июля, привели к масштабным повреждениям автомобильных дорог.

«Проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах республики. Транспортное сообщение прервано с 60 населёнными пунктами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за непогоды без электричества осталось около 30 тыс. человек.

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