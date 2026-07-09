В Москве на пересдачу ЕГЭ пришло пять выпускников, получивших 99 баллов

Пятеро столичных выпускников, получивших 99 баллов на одном из ЕГЭ, пришли на пересдачу в дополнительные дни основного периода, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"У нас есть пять 99-балльников, которые решили улучшить и повысить свой результат до максимального, до 100 баллов. Мы, конечно, очень за них переживаем и желаем им успеха, чтобы они воплотили свою цель в реальность и получили заветные 100 баллов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 13 одиннадцатиклассников, пересдающих ЕГЭ в эти дни, имеют результат 98 баллов за экзамен. На пересдачу пришли более тысячи юных москвичей с результатами выше 80 баллов, включая 118 ребят с 90 и более баллами. Всего в этом году свыше 14 тыс. московских школьников решили пересдать ЕГЭ. Это 19% от общего числа выпускников.

Результаты станут известны не позднее 17 июля, узнать их можно будет в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе. Предыдущий результат будет аннулирован. Возможность улучшить результат предоставляется только выпускникам текущего года.