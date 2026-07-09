Шурыгина не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО

Бывшая участница ток-шоу Диана Шурыгина (Шлянина) заявила о желании посетить храм, который расположен в СИЗО №6 "Печатники", где она содержится. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский.

© Кадр из программы "Пусть говорят"

"Наблюдатели посетили Шлянину в изоляторе. У нее нет жалоб на условия содержания, при этом она высказала ряд пожеланий, в частности, она хочет посетить храм, имеющийся на территории СИЗО, и получить определенные книги, например, Н. В. Гоголя", - сказал он.

По словам Высотского, сейчас Шурыгина находится в карантинной камере, где кроме нее содержатся 13 человек. При этом конфликтов с соседями по камере у нее нет.

"В соответствии с требованиями законодательства она содержится с ранее несудимыми людьми. После прохождения карантина все пожелания Шурыгиной будут удовлетворены", - заключил Высотский.

Карантин предусмотрен для всех новых заключенных СИЗО. За это время арестованный проходит медицинскую проверку для выявления возможных опасных заболеваний. Кроме того, карантином предусмотрена беседа с психологом, призванная помочь адаптироваться арестанту к новым условиям жизни. После завершения процедуры арестанта переводят в общую камеру.

Ранее сообщалось, что Шурыгина переведена в СИЗО из-за нарушения ею условий домашнего ареста. Ей вменяют п. "а" ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). По данному делу в ее квартире прошел обыск. Санкция статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Диана Шурыгина стала известной благодаря участию в ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале в 2017 году, где рассказала о совершенном в ее отношении изнасиловании. Позднее она создала свой YouTube-канал, вела аккаунты в других социальных сетях.