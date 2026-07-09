В Москве поженили ставших звездами ПМЭФ роботов Роберта и Матильду

В Москве впервые состоялась церемония бракосочетания гуманоидных роботов. Супругами стали Роберт и Матильда, которые ранее стали звездами на ПМЭФ-2026, сообщает РИА Новости.

Торжество прошло в библиотеке имени Пушкина. Роберт, представленный как офисный работник и блогер, и балерина Матильда официально заключили брачный союз.

«Их объединили не только современные технологии, но и общие ценности: стремление к знаниям, развитию и сотрудничеству. Поприветствуем наших молодоженов», — объявила ведущая церемонии.

Роботы обменялись свадебными клятвами: Роберт пообещал быть Матильде надежным партнером во всех алгоритмах жизни, а она — вдохновлять его на новые открытия и беречь связь в каждом цикле времени. Вместо обручальных колец они надели браслеты, которые вынес их «домашний питомец» — робопес Догматик.

«На основании полной совместимости версий, успешной синхронизации систем и согласия обеих сторон объявляю вас роботосупругами», — заключила ведущая.

Замгендиректора создавшей роботов компании IT-Imperial Анна Багдасарян отметила, что такие мероприятия привлекают внимание к сложным технологиям гуманоидной робототехники.

«Очень важно подсвечивать то, что в постиндустриальном обществе огромный пласт у человека может высвободиться для культуры и гармонизации благодаря автоматизации труда. В том числе этому помогает робототехника», — подчеркнула Багдасарян.

В компании пояснили, что площадкой церемонии была выбрана библиотека, где хранится множество знаний, чтобы напомнить, что каждая идея, породившая технологию, когда-то возникла в чьей-то голове.

Разработчики роботов также пообещали подарить библиотеке книги по робототехнике, искусственному интеллекту и автоматизации, чтобы помочь читателям лучше понять современные технологии.