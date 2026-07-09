То самое лето: россияне признались, что хотят снова играть во дворе и ездить в лагерь. Исследование Rambler&Co

Лето для россиян – это не только время отпусков, но и воспоминания, к которым хочется возвращаться. Игры во дворе до позднего вечера, целый день на речке, каникулы у бабушки и поездки в лагерь – именно такие моменты из детства многие хотели бы пережить снова. К таким выводам по итогам совместного исследования пришли медиахолдинг Rambler&Co и Самокат.

© Нейросеть

Самые теплые воспоминания о лете связаны с простыми моментами. Каждый пятый россиянин (21%) хотел бы снова провести целый день, купаясь в реке или озере. Еще по 19% респондентов отметили, что мечтают вновь поиграть во дворе до позднего вечера или побывать в деревне у бабушки с дедушкой. 13% хотели бы снова отправиться в летний лагерь и заводить новые знакомства, еще почти столько же (12%) – повторить семейное путешествие. При этом 16% признались, что лето во взрослом возрасте им нравится больше.

Главными ассоциациями с летним сезоном опрошенные россияне назвали отпуск (21%), поездки на море (18%) и отдых на даче (17%). Каждый десятый (10%) связывает лето с пикниками и природой, столько же (10%) – с закатами и рассветами. Долгие прогулки отмечают 9%, а занятия спортом на свежем воздухе – 5%. Остальные 10% выбрали другие личные моменты.

Неотъемлемой частью летних воспоминаний остаются и сезонные вкусы. Главным гастрономическим символом лета россияне назвали ягоды – клубнику, малину и черешню: их выбрали 40% участников исследования. На втором месте оказался арбуз (29%). В топ попали также шашлык (8%), мороженое (5%) и свежая зелень (5%).

В Самокате отмечают, что интерес к летним продуктам заметен и в заказах. В категории свежих ягод вырос спрос на голубику (+130%*), малину (+41%*) и клубнику (+13%*). Пользователи также покупают протертые ягоды: заказы в этой категории увеличились на 9%* год к году, а фаворитами стали брусника (+56%*), черная смородина (+47%*), малина (+43%*) и облепиха (+39%*).

В вечном противостоянии с дыней арбуз уверенно удерживает лидерство: по данным Самоката, среди бахчевых культур арбузы приобретают почти в 1,5 раза чаще*, чем дыни, а за год спрос на них вырос на 35%*. Особой популярностью пользуются плоды весом 5–7 кг, при этом одним из заметных трендов сезона стали мини-арбузы. Результаты опроса подтверждают эту тенденцию: практически каждую неделю их покупают 18% респондентов, еще 20% – раз в две недели, а 4% – два-три раза в неделю. При этом 28% участников исследования пробуют арбузы лишь пару раз за сезон, 14% вовсе не покупают их, а 7% предпочитают дыни.

Несмотря на все теплые ассоциации, связанные с летом, у этого сезона есть свои неудобства. Главными недостатками россияне называют сильную жару (23%) и насекомых (22%). Еще 17% отмечают необходимость работать в этот период, 15% – большое количество людей в местах отдыха, 6% – пробки по дороге на природу, а 2% – сезонную аллергию. При этом 15% респондентов признались, что любят лето таким, какое оно есть, и в сезоне–2026 им нравится абсолютно все.

*Аналитика представлена за период: 01–30.06.2026 по сравнению с 01–30.06.2025.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 июня по 2 июля 2026 года, в нем приняли участие 2030 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет по всей России.