Юрист разъяснил правила печати личных файлов на работе

Трудовое законодательство не запрещает сотрудникам скачивать и распечатывать личные документы, но работодатель может ограничить такие действия внутренними актами, а за их нарушение грозит дисциплинарная ответственность.

Об этом сообщил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Как пояснил эксперт, подобные вопросы регулируются исключительно локальными нормативными актами организации.

«Закон не устанавливает конкретные требования на этот счёт», — сказал он.

В части печати для личных нужд работодатель вправе запретить использование оргтехники. Несоблюдение такого запрета будет считаться проступком.

«Нарушение такого запрета может быть расценено как дисциплинарный проступок с последующим привлечением работника к дисциплинарной ответственности», — подчеркнул юрист.

Если же работодатель не против, никаких санкций для сотрудника не последует. При этом со скачиванием файлов ситуация сложнее, так как это затрагивает информационную безопасность компании.

Запрет на загрузку может устанавливаться правилами защиты данных.

«Нарушение этих правил может повлечь не только дисциплинарную, но и материальную ответственность, если таким образом будет причинён вред имуществу работодателя», — добавил Южалин.

Ранее член Общественной палаты России, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что работодатель не вправе самовольно увеличивать количество рабочих дней в неделю.