Выпускники смогут подать апелляцию на результаты пересданных ЕГЭ

Выпускники, несогласные с выставленными баллами на пересдаче Единого государственного экзамена, могут подать апелляцию в течение двух рабочих дней с даты ознакомления с результатами.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней с даты ознакомления с результатами", - говорится в сообщении ведомства.

Пересдача ЕГЭ в 2026 году пройдет в два этапа: 8 июля - физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки (письменная часть); 9 июля - математика (базовая и профильная), обществознание, история, биология, география, иностранные языки (устная часть). При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена - с базового на профильный или наоборот.