Голикова заявила о необходимости увеличить продолжительность здоровой жизни

Необходимо увеличить продолжительность здоровой жизни в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Наш президент поставил основную национальную цель - сохранение населения, укрепление его здоровья. И, конечно, ключевой задачей для нас является увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Но внутри ожидаемой продолжительности жизни важно увеличивать продолжительность здоровой жизни", - сказала Голикова журналистам на II форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Она добавила, что действующие центры здоровья и центры здорового долголетия будут преобразованы для работы со здоровыми людьми с предрисками развития заболеваний.