Отмена домашних заданий для первоклассников создаст более комфортные условия для их адаптации к школе и снизит уровень стресса в семьях. Об этом в разговоре с Рамблером заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ официально освободило российских первоклассников от обязательных домашних заданий. Согласно письму ведомства, соответствующий приказ исключает норму о суммарном объеме «домашки» для первых классов, на которую ранее отводился один час. До этого, согласно методическим рекомендациям, самостоятельная работа на дому в первом классе допускалась, но должна была вводиться постепенно.

Эксперт назвала решение ведомства оправданным, поскольку первый год обучения является сложным переходным периодом для ребенка, а ключевые навыки самоорганизации в этом возрасте формируются не за счет учебников, а через привыкание к школьному распорядку.

Первый класс — это сложный переходный этап от детского сада к более самостоятельной жизни. Для детей сам по себе поход на уроки — огромный стресс. Им тяжело подолгу сидеть на одном месте и концентрировать внимание, в некоторых школах для их восстановления даже практикуют дневной сон. Поэтому отмена домашних заданий не станет трагедией. Напротив, это создаст комфортные условия для адаптации к образовательному процессу. Навыки самоорганизации в этом возрасте заключаются в совершенно других вещах: вовремя встать, не опоздать к первому уроку, с вечера собрать портфель и соблюдать дисциплину в классе. Для детей в возрасте 6–8 лет это уже серьезная нагрузка. В плане мотивации первоклассники ничего не потеряют, а учебная нагрузка должна возрастать постепенно». Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

Вместе с тем специалист отметила, что нововведение не заставит родителей полностью отстраниться от учебы, однако призвала их не перегружать освободившееся у детей время избыточными дополнительными занятиями.

«Маловероятно, что родители полностью отстранятся от учебы в первый год. Большинство мам и пап проявляют огромный интерес к тому, как ребенок усваивает материал, и новая норма не изменит их отношения. При этом первый класс — достаточно тяжелое время и для самих родителей, поэтому им постепенная адаптация тоже пойдет на пользу».

Леткова подчеркнула, что в первом классе допустимы лишь элементы игровых или проектных заданий, и строго предостерегла от попыток полностью отменить домашнюю работу в средних и старших классах.

«В первом классе можно оставить лишь элементы самостоятельной работы — например, простые, нерегулярные проектные задания вроде сбора гербария или минералов, чтобы ребенок учился по-новому смотреть на мир. Но со второго класса домашние задания обязательно должны появиться. Умение работать без подсказок — одна из главных задач образования. Попытки полностью отменить "домашку" в школе из-за гипотетической перегрузки учеников станут большой ошибкой. Конкретно для первого класса такое послабление вполне допустимо, но в дальнейших классах самостоятельная работа необходима».

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что выполнение домашней работы после продолжительного сидения на уроках может спровоцировать у первоклассников гипертонию и другие сердечно-сосудистые заболевания.