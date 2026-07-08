Активность аккаунта пропавшего Усольцева объяснили

Активность аккаунта пропавшего в красноярской тайге вместе с семьей Сергея Усольцева в одном из мессенджеров связана с тем, что номер его телефона сменил хозяина, предположил в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» IT-эксперт Эльдар Муртазин.

По данным газеты, поиски Сергея, Ирины и Арины Усольцевых начались в октябре 2025 года. Сотни спасателей, волонтеров, военных частым гребнем прочесали регион, в котором таинственно пропала семья. Поиски оказались безуспешными, красноярцев обнаружить не удалось.

В дальнейшем в истории появлялись новые повороты, нюансы — поисковики находили то обувь, то поводок, то брошенную палку для скандинавской ходьбы, пояснили журналисты.

На днях интернет всколыхнула информация о том, что Валентин Дегтярев, знакомый семьи, сообщил о подозрительной активности в аккаунте Сергея — один из телефонных номеров Усольцева, по которому они переписывались, появился в сети. В аккаунте сибиряка также сменилась аватарка.

Авторы статьи попросили эксперта прокомментировать эту информацию, назвать причины активности.

«Передача номера другому человеку регулируется оператором связи, но примерно занимает от трёх месяцев до года. Зависит от региона, от наличия номерной ёмкости. Но минимум три месяца. Скорее всего, номер телефона был закрыт и кто-то его купил, и так номер перешёл к другому человеку», — разъяснил Муртазин.

Ранее сообщалось, что ректор Российского технологического университета Станислав Кудж обратился к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением запретить продавать номера умерших абонентов в течение трех лет.