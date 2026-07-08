Определены даты школьных каникул в новом учебном году

Минпросвещения России, как сообщили в пресс-службе ведомства, определило даты школьных каникул в новом учебном году для обучающихся по четвертям.

Для учащихся 1–11-х классов при системе обучения по четвертям в 2026/27 учебном году рекомендованы следующие даты каникул: осенние каникулы – с 26 октября по 3 ноября 2026 года, а длинные зимние каникулы – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, каникулы весной – с 27 марта по 4 апреля 2027 года. С 27 мая по 31 августа 2027 года - летние каникулы.

Дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года – предусмотрены для первоклассников.