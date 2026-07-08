В России пересчитают краснокнижных кошачьих

В заповедниках, национальных парках и научно-исследовательских институтах (НИИ) пересчитают краснокнижных манулов. Об этом РИА Новости сообщила директор межрегиональной ассоциации «Ирбис» Дарья Петрова.

По ее словам, специалисты не только установят точную численность группировок манулов, но и проанализируют новые территории на степень их пригодности для обитания этих кошачьих. Она подчеркнула, что полученные сведения помогут в разработке мер эффективной охраны манула.

Пересчет хищников пройдет с июля по конец октября — ученые исследуют места обитания манула в Республике Алтай, Республике Тыва и Забайкальском крае.

Ранее в Алтайском крае иностранцы пытались вывезти из страны краснокнижных птиц. Трое злоумышленников предстанут перед судом.