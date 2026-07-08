По следам дела Долиной: как Верховный суд защитил покупателей жилья

Юристы, опрошенные РИА Недвижимость, считают, что новые разъяснения Верховного суда по следам дела певицы Ларисы Долиной помогут лучше защитить добросовестных покупателей жилья. В то же время эксперты подчеркивают, что полностью исключить риски при операциях с недвижимостью все равно не удастся.

Поводом для разъяснений Верховного суда стал громкий спор вокруг квартиры Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников. Суд высшей инстанции выпустил специальный обзор, где указал: если продавец заблуждался относительно мотивов сделки, это еще не повод автоматически признавать ее недействительной.

Эксперты отмечают, что новые комментарии суда направлены на усиление позиций покупателя. Если человек не знал и не мог знать, что продавец находится под воздействием мошенников, действует в состоянии психического расстройства или без нужных полномочий, закон должен встать на его сторону. Забирать квартиру у честного покупателя в таких ситуациях неправильно.

Юристы отмечают, что теперь суды не смогут массово выносить решения в пользу обманутых собственников. Им придется тщательно проверять поведение самого покупателя и выяснять, имел ли он реальную возможность распознать обман.

Продавцы, ставшие жертвами преступников, не остаются беззащитными, но им придется серьезно собирать доказательства. Бывшему владельцу нужно будет лично доказать, что в момент подписания документов он не понимал последствий своих действий. Кроме того, потребуются улики, что покупатель знал об обмане или был его соучастником.

Важное изменение коснулось и возврата денег. Если сделку все же аннулируют, суд обязан применить двустороннюю реституцию - то есть вернуть сторонам абсолютно все полученное. Нельзя просто отдать квартиру пострадавшему продавцу, забыв о расходах покупателя. Суд должен одновременно взыскать с продавца и все переданные ему за жилье деньги.

Риелторы предупреждают, что риски при сделках все равно остаются. Разъяснения Верховного суда упрощают логику процессов, но они носят рекомендательный характер и не перевернут судебную практику в один миг. Покупателям все так же советуют обращать внимание на «красные флаги»: заниженную цену, спешку, странное поведение собственника и расчеты через третьих лиц.

В конце 2025 года Верховный суд России рассмотрел спор из-за квартиры Долиной и вынес решение в пользу Полины Лурье, покупательницы жилья. Мосгорсуд принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год. Представители Лурье получили ключи от квартиры 19 января.

Во время разбирательств сообщалось, что Долина потеряла квартиру в результате действий телефонных мошенников. Отмечалось, что квартира певицы была продана за более чем 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли преступникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».