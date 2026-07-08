Вероятность третьей мировой войны в настоящее время выше, чем когда-либо ранее. Об этом заявила редактор RT Маргарита Симоньян в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кёппелю.

«Близки как никогда, ближе ещё не были. Я бы сказала, мы, возможно, в паре метров от неизбежного», — цитирует журналистку RT

Симоньян добавила, что приближают мировой конфликт действия Евросоюза на Украине.

«То, что Европа делает прямо сейчас, какую риторику использует, как вооружает Украину и разрешает Украине использовать европейское оружие, европейские ракеты против мирного населения в России, — практически каждый шаг, который Европа сейчас делает, подводит нас всё ближе, и ближе, и ближе», — отметила она.

По словам журналистки, до третьей мировой войны остаются «считанные недели или месяцы», сообщает Радио «Комсомольская правда».