Стало известно, что россияне считают главным для крепкого брака

В канун Дня семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля, социологи агентства Magram MR провели опрос среди 1100 россиян. Его целью было выяснить, какие качества и атрибуты соотечественники считают важными для семейной жизни. Оказалось, главными являются доверие и взаимопонимание (47,6%), совместное проживание и ведение быта (47,3%). Чувства и близость между партнерами, а также обязательства взаимной поддержки занимают третье место по значимости (по 43%). Исследование выявило интересную тенденцию: поколение зумеров относится к институту брака гораздо серьезнее, чем их родители.

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55% респондентов, как показал опрос, уже состоят в браке. И с возрастом доля «окольцованных» была ожидаемо выше: 45% среди молодёжи 18–24 лет и уже 62,4% в группе старше 55 лет.

Опрос показал, что для россиян семья — это не просто формальный статус, но и качественное взаимодействие между ее членами. В число ключевых характеристик семьи вошли: доверие, психоэмоциональное благополучие и взаимопонимание (47,6%); совместное проживание и ведение быта (47,3%); чувства и близкие отношения у партнеров (43%); обязательства взаимной поддержки в трудные моменты (43%); совместное воспитание детей и выполнение родительских обязанностей (37,8%).

При этом официальный брак как важный атрибут семьи отметили лишь 22,5% респондентов. Однако с возрастом значимость этого аспекта возрастает: если среди молодежи 18-24 лет его отметили 43%, то в возрастной группе 55+ — уже 52%.

Мужчины и женщины в целом одинаково оценивают важность различных атрибутов семьи. Однако женщины чаще мужчин подчеркивают значимость наличия детей (42,7% против 17,7%) и совместного участия в их воспитании (39,5% против 35,4%).

Мужчины, в свою очередь, чаще говорят о важности совместного быта (51,4% против 44,5%) и близости в отношениях (46,6% против 40,6%).

Возрастные различия в восприятии семьи также заметны. Молодые люди, как оказалось, больше других ценят большие и официальные семьи. Поколение Z чаще других отмечает важность наличия детей (34,6%) и многопоколенных связей (19%). Представители этой возрастной группы также вдвое чаще других говорят о включенности в широкие семейные связи (23%). Молодые люди также чаще других считают необходимым официально оформлять брак: 26% респондентов в возрасте 18-25 лет отметили этот аспект, что выше, чем в других возрастных группах.

«Стремление к официальному браку, многопоколенности и детям выглядит как адаптация к экзистенциальной нестабильности. В мире, где профессии стремительно устаревают, а карьера – переменчива, именно «клан» (широкие семейные связи) — очень важный социальный капитал. А официальный брак — осознанный запрос на юридический «щит» и четкие, честные правила игры», - комментирует социолог Алексей Алехин.

Для людей старше 55 лет на первый план выходят доверие и психоэмоциональное благополучие (52,5%) и совместное проживание (57,4%). Эти аспекты менее значимы для молодежи (43% и 48% соответственно).

Главными внешними ресурсами для укрепления семьи россияне назвали поддержку друзей и близких (52,7%), а также помощь других членов семьи (50,9%). Эти предпочтения остаются неизменными для всех возрастных групп, а их значимость возрастает с возрастом.

Третьим по важности ресурсом стало чтение литературы и самообразование — 36,4%. К профессиональным психологам готовы обратиться 26,4%, а к сексологам и коучам по отношениям — 13,1%.

Поколение Z показало наибольшую готовность использовать внешние ресурсы для сохранения семьи. Например, они чаще других читают и учатся (44%), обращаются к психологам (31%) и сексологам (24%).