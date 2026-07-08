В Калининградской области меняется расписание электричек из-за непогоды

В региональном филиале РЖД сообщили о возможных корректировках в графике движения пригородных поездов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Причиной названы падения деревьев и веток на объекты железнодорожной инфраструктуры, передает aif.ru.

Пассажирам рекомендовано заранее уточнять время отправления и прибытия поездов, а также следить за объявлениями на вокзалах и в вагонах. 8 июля пригородные электрички светлогорского направления будут курсировать только до станции Светлогорск-1. Участок от Светлогорска-1 до Светлогорска-2 закрыт для движения поездов на весь день. Специалисты устраняют последствия непогоды.

Ранее сообщалось, что центральные районы Китая пострадали от разрушительного урагана, мощность которого превысила 13 баллов. Порывы ветра, достигавшие 40 метров в секунду, срывали кровли с домов и переворачивали автомобили.

В городе Хуанган была проведена эвакуация нескольких сотен человек, число погибших и пострадавших продолжает расти. Также в провинции Гуанси из-за сильных ливней и прорыва дамбы под воду ушли улицы и дома, более 50 тысяч жителей пришлось срочно покинуть зону бедствия.