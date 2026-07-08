В Прикамье устраняют последствия ночного урагана

Прошедший ночью ураган в Березниках оставил без электричества и воды ряд населенных пунктов на севере Пермского края. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.

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Сильный ветер повалил деревья и опоры ЛЭП. Из-за этого начались сбои в коммунальном хозяйстве. Остановился без электричества водозабор "Усолка", но аварийные бригады, трудившиеся всю ночь, сумели восстановить его работу, и утром водопровод заработал.

Завалены дороги, улицы населенных пунктов, их расчищают несколько бригад. Также идет работа по восстановлению линий электропередач.