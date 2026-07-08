Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, подчеркнув, что счастливая семья является одной из основ развития и процветания страны. Текст поздравления опубликован на сайте правительства России.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. <...> Счастливая семья - одна из основ развития и процветания нашей страны. Эта сфера всегда в центре внимания государства", - отметил председатель правительства.

Мишустин подчеркнул, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, где разные народы объединяют традиции, культурное наследие, духовно-нравственные и семейные ценности, передающиеся из поколения в поколение.

Кроме того, как отметил премьер, в регионах ведется работа по охране материнства и детства, повышению рождаемости, создаются условия для совмещения трудовой деятельности с воспитанием детей, расширяется социальная поддержка семей и развиваются инициативы для активного долголетия. По его словам, родительский труд во все времена пользуется большим уважением в обществе, а многодетные семьи, военные, профессиональные и творческие династии являются примером сплоченности, любви, уважения и взаимопонимания.

"В этот праздничный день хочу пожелать всем семьям России новых успехов и достижений, здоровья и благополучия", - заключил глава кабмина.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, он приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии.