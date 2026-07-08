Россияне начали чаще рвать на себе волосы: по данным Baza, число «трихотилломанов» в стране выросло в два раза.

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Авторы материала отмечают, что стремительно лысеющие пациенты все чаще обращаются к психиатрам. По данным источника, люди выдергивают себе волосы, чтобы получить «внутреннее облегчение». Такое состояние называется трихотилломанией.

Таким расстройством страдает до пяти процентов населения. Его причины могут быть разными: стресс, тревожность, психологические травмы, генетическая предрасположенность или нарушения в работе мозга. Эксперты связывают рост числа обращений с давлением социальных сетей и навязанными стандартами внешности.

Чаще всего приступы проявляются у девочек в возрасте от 11 до 15 лет. Психиатр-нарколог Марина Калюжная рассказала о 26-летней пациентке, которая начала выдергивать брови еще в 14 лет и обратилась за помощью только тогда, когда у нее практически полностью исчезли волосы.

Представители Минздрава рассказали Telegram-каналу, что официальная статистика не включает данные о динамике трихотилломании. При этом там уточнили, что расстройство относят к классификации МКБ-10 «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства», в которой фиксируются незначительные изменения.

Заболеваемость психическими расстройствами среди российских подростков 15–17 лет выросла на 53 процента за последние 10 лет. Врач — психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал «ВМ», с чем связан такой рост.