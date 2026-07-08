Жителям Подмосковья предлагают в интернете нытинг

Пока одни ищут на онлайн-площадках специалистов по ремонту, грузчиков и репетиторов, другие готовы платить за гораздо более неожиданные вещи. Семь необычных услуг, доказывающих, что сегодня можно найти исполнителя практически для любой жизненной ситуации собрали в интернете эксперты сервиса Авито Услуги.

«Оправдаю вас в любой ситуации»

Проиграли в споре? Опоздали на встречу? Съели лишний кусочек торта и вините себя? Не переживайте, всегда есть человек, который оправдает вас перед самим собой и докажет, что вы были правы, а все остальные ошибались. Спрос на подобные услуги показывает, насколько многим иногда не хватает нужных слов поддержки в сложный момент.

«Расскажу 10 интересных фактов»

Казалось бы, любую информацию можно найти в поисковике за несколько секунд. Однако некоторые пользователи предлагают персональную услугу: подобрать и рассказать десять необычных фактов на любую тему. От истории Древнего Рима до особенностей поведения осьминогов - такой формат покупают ради развлечения, новых знаний или просто интересного общения. Получается что-то среднее между мини-лекцией и дружеской беседой.

«Постою за вас в очереди»

Услуга, актуальность которой не исчезает даже в цифровую эпоху. Пока клиент занимается своими делами, исполнитель занимает место в очереди и сообщает, когда подходит нужный номер. Особенно востребован такой сервис во время распродаж, запуска ограниченных коллекций или при оформлении документов, где живые очереди всё еще остаются частью процесса. Фактически человек продает не время, а возможность сэкономить несколько часов чужой жизни.

«Беру все, что подарите»

Иногда самые необычные объявления оказываются самыми честными. Суть услуги проста: исполнитель готов принять любой подарок без дополнительных условий. Кому-то нужен неожиданный сюрприз, кто-то избавляется от ненужных вещей, а кто-то просто хочет поднять настроение незнакомому человеку. С точки зрения бизнеса такая модель выглядит странно, но как социальный эксперимент работает отлично.

«Нытинг»

Если коучинг помогает достигать целей, то нытинг предлагает прямо противоположное. Исполнитель готов выслушать жалобы на работу, погоду, начальство, соседей и жизнь в целом. Без советов, мотивационных цитат и призывов «взять себя в руки». Просто человек, который готов разделить недовольство и поддержать разговор в нужном настроении. Возможно, это одна из самых честных услуг современного интернета.

«Трудно звонить? Сделаю это за вас»

Многие люди испытывают дискомфорт перед телефонными разговорами: нужно записаться в клинику, уточнить информацию в организации или решить бытовой вопрос, а желание звонить отсутствует. На этом фоне появились исполнители, которые готовы взять коммуникацию на себя. Они позвонят, зададут нужные вопросы и передадут результат клиенту. По сути, это персональный помощник нового поколения, востребованный среди тех, кто предпочитает переписку живому разговору.

«Я на связи»

Самая загадочная услуга из списка. Под таким нейтральным названием обычно скрывается готовность просто поддерживать переписку. Исполнители общаются на любые темы, помогают скоротать время в дороге, обсуждают новости, фильмы или события дня. Подобные объявления часто маскируются максимально нейтральными формулировками. Ведь на онлайн-площадках люди ищут не только товары и услуги, но и обычное человеческое общение.

Почему такие услуги вообще появляются? На первый взгляд подобные предложения выглядят абсурдно. Но за каждым из них стоит вполне понятная потребность: нехватка времени, желание делегировать неприятную задачу, потребность в общении или просто стремление получить необычный опыт. Современный рынок услуг все чаще продает не вещи, а решения конкретных проблем - иногда даже самых неожиданных.