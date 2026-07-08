Правительство Чили сдалось под напором армии BTS

Власти Чили пересмотрели свое решение об отмене концертов южнокорейской группы BTS после того, как сотни поклонников устроили акцию протеста у резиденции президента. Об этом сообщает газета "Чосон ильбо".

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Изначально ведомство, отвечающее за использование спортивных объектов, 3 июля отклонило заявку местного организатора на проведение трех концертов на Национальном стадионе в Сантьяго. Причиной стало то, что компания начала продажу билетов без согласования с властями. Кроме того, чиновники опасались, что 600-тонная круговая сцена, запланированная группой, повредит покрытие арены перед другими спортивными событиями.

5 июля на улицы столицы вышли сотни поклонников группы, одетых в одежду и вооруженных атрибутикой фиолетового цвета. Они прошли маршем к резиденции президента, держа плакаты с лозунгами о том, что музыка и искусство не вредят стадиону. Министр спорта Чили объяснила, что отказ не является окончательным, однако признала отсутствие в стране альтернативных площадок вместимостью, сопоставимой с Национальным стадионом.

По данным издания, правительство уступило давлению. Власти заявили, что получили от организатора новое предложение, которое соответствует установленным нормам. Ранее, в январе, президент Мексики уже обращалась к корейскому коллеге с просьбой о помощи в организации дополнительных выступлений BTS в Мехико.

Ситуация в Чили демонстрирует, насколько сильным может быть влияние фанатской базы группы на принятие политических и административных решений. Концерты мирового тура BTS в итоге состоятся в запланированные сроки, но, вероятно, с корректировками технических условий.