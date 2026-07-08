Минпросвещения увеличило минимальный объем нагрузки младших школьников

С 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения в нормативы учебной нагрузки для учащихся с первого по четвертый класс. Об этом говорится в тексте приказа Минпросвещения, с которым ознакомился ТАСС.

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В документе уточняется, что общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2 966 академических часов и более 3 305 академических часов. Раньше общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составлял не менее 2 954 академических часов и не более 3 345.

7 июля ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения сообщил, что с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий.