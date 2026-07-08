Туристам на Камчатке рекомендовали не приближаться к действующим вулканам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. Туристам и туристическим организациям в Елизовском районе Камчатки рекомендовали воздержаться от посещения действующих вулканов. Об этом сообщает министерство туризма региона.

"В Елизовском районе на период действия режима повышенной готовности туристическим организациям рекомендовано исключить действующие вулканы из маршрутов, а туристам, охотникам и любителям экстремального отдыха - воздержаться от их посещения. Причина - сохраняющаяся высокая вулканическая активность, не только вулканов в Елизовском районе, но и в других районах и округах Камчатского края", - говорится в официальном сообщении.

В министерстве отмечают, что сейчас продолжаются извержения вулканов Шивелуч, Безымянный и Крашенинникова, усиливается извержение Ключевского, сохраняется активность Мутновского и Карымского. Их посещение сейчас может быть опасно.

Как передавал ТАСС, 8 июля в 07:47 (22:47 мск) вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел на высоту около 7 км над уровнем моря. Код авиационной опасности в этом районе ранее был снижен до оранжевого.