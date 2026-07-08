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Туристам на Камчатке рекомендовали не приближаться к действующим вулканам

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. Туристам и туристическим организациям в Елизовском районе Камчатки рекомендовали воздержаться от посещения действующих вулканов. Об этом сообщает министерство туризма региона.

Туристам на Камчатке рекомендовали не приближаться к действующим вулканам
© РИА Новости

"В Елизовском районе на период действия режима повышенной готовности туристическим организациям рекомендовано исключить действующие вулканы из маршрутов, а туристам, охотникам и любителям экстремального отдыха - воздержаться от их посещения. Причина - сохраняющаяся высокая вулканическая активность, не только вулканов в Елизовском районе, но и в других районах и округах Камчатского края", - говорится в официальном сообщении.

В министерстве отмечают, что сейчас продолжаются извержения вулканов Шивелуч, Безымянный и Крашенинникова, усиливается извержение Ключевского, сохраняется активность Мутновского и Карымского. Их посещение сейчас может быть опасно.

Как передавал ТАСС, 8 июля в 07:47 (22:47 мск) вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел на высоту около 7 км над уровнем моря. Код авиационной опасности в этом районе ранее был снижен до оранжевого.